ABU DHABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os acontecimentos mais recentes na região e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, em uma ligação telefônica.

Os dois também analisaram as relações de longa data entre os países, as áreas de cooperação conjunta e formas de ampliá-las em benefício dos interesses comuns e da prosperidade e do bem-estar de seus povos.