ABU DHABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram 1% nesta terça-feira (4), após a forte queda registrada na sessão anterior.

Os contratos futuros do Brent para o primeiro mês avançavam US$ 1,12, ou 1,3%, a US$ 84,89 por barril às 3h55 GMT, depois de recuarem 7% na sessão anterior e atingirem o menor nível em três semanas.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subia 77 centavos de dólar, ou 1%, a US$ 81,11 por barril, após cair mais de 5% na sessão anterior e atingir o menor nível em quase uma semana.