MOMBAÇA, Quênia, 4 de agosto de 2026 (WAM) — A DP World ampliará seus investimentos no Quênia com o desenvolvimento do Parque Industrial de Mombaça, uma zona econômica especial que reforçará a posição do país como centro regional de comércio e logística e atenderá à crescente demanda por infraestrutura industrial e logística moderna na África Oriental.

A DP World assinou um acordo com a GulfCap Africa, grupo de investimentos e desenvolvimento com sede no Quênia e fundado por Suleiman Shahbal, para desenvolver o projeto.

O parque industrial, que será construído em etapas, ocupará 222 hectares e ficará a menos de 20 quilômetros do Porto de Mombaça, facilitando o acesso das empresas aos mercados regional e internacional. A primeira fase ocupará 40 hectares.

“O Quênia é um mercado importante para a DP World e uma das principais portas de entrada para o comércio na África Oriental. O desenvolvimento do Parque Industrial de Mombaça reflete nosso compromisso de investir em uma infraestrutura comercial integrada, que conecte portos, logística e atividades industriais”, afirmou Yuvraj Narayan, CEO do grupo DP World.

“Ao criar um ambiente no qual as empresas possam produzir, distribuir mercadorias e acessar os mercados globais com mais eficiência, contribuímos para abrir novas oportunidades de comércio, investimento e crescimento econômico sustentável”, acrescentou.

Mohammed Akoojee, CEO e diretor-geral da DP World para a África, afirmou que o projeto não apenas reforçará o comércio regional e a integração das cadeias de suprimentos, mas também criará milhares de empregos, atrairá novos investimentos e contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do Quênia.