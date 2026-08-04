ABU DHABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reuniu-se com o ministro da Economia e Indústria da Síria, Mohammed Nidal Al-Shaar, para discutir formas de fortalecer as relações comerciais e de investimento entre os dois países.

Durante o encontro, os ministros anunciaram a reestruturação do Conselho Empresarial Emirados Árabes Unidos-Síria, uma plataforma conjunta destinada a ampliar as oportunidades de novas parcerias entre as comunidades empresariais e o setor privado dos dois países e promover interesses comuns em setores prioritários.

“A reativação do Conselho Empresarial Emirados Árabes Unidos-Síria, incluindo a indicação dos integrantes dos Emirados Árabes Unidos, reflete o desejo sincero dos dois países de fazer com que as relações comerciais e de investimento alcancem todo o seu potencial e de continuar criando as condições necessárias para elevar os laços bilaterais a um nível compatível com nossas ambições comuns de desenvolvimento”, afirmou Al Zeyoudi.

O ministro acrescentou que o conselho elaborará um plano para levar essas relações a um novo patamar, com foco no fortalecimento da cooperação e das parcerias entre os setores privados dos dois países.

“A reestruturação do conselho pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados Árabes Unidos representa uma oportunidade concreta de alcançar nossos objetivos comuns. Entre os integrantes do país estarão importantes empresários e investidores interessados em setores como segurança alimentar, investimentos agrícolas, logística, indústria, energia, infraestrutura, tecnologia, transformação digital e serviços financeiros”, disse Al Zeyoudi.

O ministro destacou que a localização geográfica estratégica da Síria permite ao país atuar como um importante centro logístico e comercial na região. Segundo ele, projetos conjuntos fortalecerão o papel sírio como porta de entrada para o mar Mediterrâneo e os mercados globais.

O secretário-geral da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados Árabes Unidos, Humaid Mohammed bin Salem, declarou que a nomeação dos integrantes do país para o conselho empresarial representa um passo importante para fortalecer a cooperação institucional entre as comunidades empresariais. A medida, segundo ele, também reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de apoiar parcerias econômicas sustentáveis que atendam aos interesses comuns.

“A ativação do conselho ampliará a comunicação direta entre empresários e investidores dos dois países, promoverá parcerias comerciais e de investimento e abrirá oportunidades promissoras em diversos setores prioritários”, disse ainda.

O lado dos Emirados Árabes Unidos no Conselho Empresarial Conjunto Emirados Árabes Unidos-Síria será presidido por Essa Abdullah Al Ghurair, com Yahya bin Saeed Lootah como vice-presidente. Também integram o conselho Ahmed Abdulqader Al-Sankari, Mohammed Juma Al-Musharrakh, Amer Al-Bakrawi, Sultan Hareb Al-Falahi, Faisal Abdulaziz Abdullah Al-Zarooni, Mohammed Fariz Abdul-Mutabin Al-Akhavan, Aref Al-Khoury, Saeed Al-Zari Al-Shamsi, Hamda Al-Mansoori, Mohammed Murtada Al-Dandashi, Yousra Saleh Al-Yafei, Amna Al-Dhaheri, Mohammed Firas Al-Hamwi, Iyad Khalil Matar e Mohammed Abdullah Al-Habsi. O secretário-geral assistente Ahmed Jama Al-Qizi será o relator do conselho.

A composição reúne profissionais com experiência em diferentes setores econômicos e de investimento, reforçando o papel do conselho de fortalecer as relações comerciais e de investimento entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria e facilitar parcerias entre as comunidades empresariais dos dois países.