DUBAI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — O Produto Interno Bruto (PIB) real dos Emirados Árabes Unidos cresceu 3% no primeiro trimestre de 2026 e alcançou 132 bilhões de dólares (485 bilhões de dirhams). O PIB não petrolífero avançou 4,8%, elevando sua participação na economia nacional para 79,4%.

Os números refletem a força contínua das atividades não petrolíferas e a resiliência da economia nacional, apesar dos desafios regionais registrados no primeiro trimestre. Os efeitos se limitaram a um pequeno número de atividades e não afetaram a trajetória geral de crescimento econômico.

Dados do Centro Federal de Competitividade e Estatística mostraram que a participação das atividades não petrolíferas no PIB subiu de 78% em 2025 para 79,4% no primeiro trimestre de 2026. O resultado destaca a eficácia das políticas de diversificação econômica dos Emirados Árabes Unidos e o avanço em direção aos objetivos da Visão “Nós, os Emirados 2031”.

O ministro de Assuntos do Gabinete, Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, afirmou que os resultados refletem o sucesso das políticas de desenvolvimento destinadas a ampliar a participação dos setores não petrolíferos na economia nacional.

“Os resultados do primeiro trimestre de 2026 refletem a capacidade do sistema de trabalho governamental dos Emirados Árabes Unidos de transformar a visão estratégica da liderança em resultados econômicos concretos que beneficiam as pessoas e o futuro”, disse.

Al Gergawi declarou que o crescimento liderado pela economia não petrolífera, por meio de setores como finanças, comércio, informação, tecnologia e comunicações, que contribuíram de forma significativa para a expansão do PIB não petrolífero no primeiro trimestre de 2026 e elevaram sua participação para 79,4%, não é um número isolado. Segundo ele, trata-se do resultado de políticas e iniciativas governamentais integradas, que funcionam como um único sistema em torno de um objetivo comum: consolidar a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder global em competitividade, excelência e preparação para o futuro.

“Continuamos trabalhando com nossos parceiros dos setores público e privado para garantir que o desempenho econômico seja um reflexo real da qualidade de vida e das oportunidades oferecidas pelos Emirados Árabes Unidos a cidadãos, residentes e investidores de todo o mundo”, acrescentou.

As atividades financeiras e de seguros lideraram o crescimento econômico, com avanço de 17,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em seguida vieram construção, com alta de 8,1%; saúde e assistência social, 7,7%; informação e comunicação, 5,9%; e atividades profissionais, científicas e técnicas, juntamente com serviços administrativos e de apoio, 4,9%. Os resultados refletem a continuidade do crescimento em setores estratégicos e de alto valor agregado.

As atividades imobiliárias cresceram 4,8%; administração pública, defesa e seguridade social obrigatória avançaram 4,5%; e o comércio atacadista e varejista aumentou 2,6%, demonstrando que o crescimento econômico foi disseminado entre diferentes setores.

Em termos da contribuição efetiva para o crescimento, as atividades financeiras e de seguros tiveram a maior participação, com 2,44%, seguidas pela construção, com 1,04%; pelo comércio atacadista e varejista, com 0,42%; pelas atividades imobiliárias, com 0,36%; e pelas atividades profissionais, científicas e técnicas, juntamente com os serviços administrativos, com 0,29%.

O ministro da Economia e Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que os resultados refletem a solidez do desempenho da economia nacional e sua capacidade de manter o crescimento.

“Os resultados do primeiro trimestre de 2026 refletem a solidez do desempenho da economia nacional e sua capacidade de manter o crescimento e ampliar sua competitividade nos âmbitos regional e global. Eles demonstram o sucesso da visão e das diretrizes da liderança, bem como das políticas e leis adotadas pelo país para promover a diversificação econômica”, destacou.

Al Marri disse ainda que os setores não petrolíferos continuam liderando o crescimento e elevaram sua participação no PIB para 79,4%, apoiando o crescimento econômico sustentável dos Emirados Árabes Unidos e reforçando a posição do país como centro global de negócios e investimentos.

O ministro acrescentou que o forte desempenho dos setores não petrolíferos confirma a resiliência e a competitividade do ambiente de negócios dos Emirados Árabes Unidos, que continuou a se desenvolver nos últimos anos. O resultado também reflete a visão do país de avançar para um modelo econômico mais diversificado e sustentável, capaz de se adaptar às mudanças globais e manter sua trajetória de crescimento, em linha com os objetivos da Visão “Nós, os Emirados 2031”, que busca dobrar o tamanho da economia nacional para 816,8 bilhões de dólares (3 trilhões de dirhams) até 2031.

O desempenho dos setores não petrolíferos acompanha a expansão do comércio exterior dos Emirados Árabes Unidos, apoiada pela rede de Acordos de Parceria Econômica Abrangente, que abriu novos mercados para as exportações não petrolíferas do país e fortaleceu as atividades industriais, comerciais e logísticas.

O ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, lembrou que os resultados do crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2026 refletem o sucesso da visão da liderança de continuar construindo uma economia mais aberta e competitiva no cenário global. Segundo ele, os dados confirmam a solidez da estratégia baseada na ampliação das parcerias comerciais e de investimento e no fortalecimento da integração dos Emirados Árabes Unidos à economia mundial por meio do programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente.

“Essa estratégia abre novas perspectivas de crescimento, reforça a posição dos Emirados Árabes Unidos como porta de entrada global para o comércio mundial e amplia a capacidade do país de atrair investimentos de alta qualidade.”

Al Zeyoudi acrescentou que essa abordagem se reflete claramente no desempenho recorde do comércio exterior não petrolífero. "Os Acordos de Parceria Econômica Abrangente continuam abrindo novos mercados para as exportações de bens e serviços dos Emirados Árabes Unidos, apoiando o crescimento dos setores não petrolíferos, ampliando sua participação no PIB e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável”, afirmou.

As exportações não petrolíferas cresceram 23,9% no primeiro semestre de 2026 e alcançaram 123,3 bilhões de dólares (452,8 bilhões de dirhams), registrando a maior taxa de expansão entre os componentes do comércio exterior dos Emirados Árabes Unidos. O resultado confirma o papel central da abertura comercial no estímulo à produção interna e no aumento da competitividade dos setores industrial e de serviços, que estão entre os principais motores da diversificação econômica do país.

Como parte da transformação abrangente do sistema estatístico nacional, os Emirados Árabes Unidos realizam uma revisão completa das contas do PIB. O processo inclui a integração de novas fontes de dados, a incorporação das zonas francas à cobertura estatística e a harmonização das metodologias com padrões internacionais e melhores práticas, a fim de aumentar a precisão e a abrangência das medições econômicas.

Os resultados anunciados se baseiam na metodologia estatística atual. As séries históricas serão atualizadas de acordo com os resultados do Programa de Revisão Abrangente do PIB após sua conclusão. O programa é executado em parceria e coordenação técnica com diversas instituições e organizações internacionais especializadas, para garantir que as metodologias estejam alinhadas aos melhores padrões e práticas internacionais e aumentar a confiabilidade e a comparabilidade dos resultados.