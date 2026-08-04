ABU DHABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os acontecimentos mais recentes na região e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade regionais com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, em uma ligação telefônica.

Os dois ministros analisaram as relações históricas e estreitas entre os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, além dos mecanismos de cooperação conjunta. Também discutiram formas de fortalecer os laços entre os dois países, atender aos interesses comuns e ampliar a prosperidade e o bem-estar de suas populações.