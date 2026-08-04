ABU DHABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Forças de segurança da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador e do Peru concluíram com sucesso a Operação Escudo Verde 2026, com apoio organizacional e liderança dos Emirados Árabes Unidos por meio da Iniciativa Internacional das Forças de Segurança para o Clima (I2LEC, na sigla em inglês). A ação foi uma das maiores operações policiais internacionais já coordenadas contra crimes ambientais na bacia amazônica.

Coordenada a partir de um centro de comando multinacional em Bogotá, a operação combinou investigações baseadas em inteligência, planejamento transfronteiriço e compartilhamento de informações em tempo real para combater redes criminosas envolvidas em mineração e extração de madeira ilegais, tráfico de animais silvestres, contrabando de combustíveis, grilagem de terras e outros crimes que ameaçam a biodiversidade, as comunidades locais e a estabilidade regional.

A operação mobilizou mais de 3.600 agentes de segurança e resultou na prisão de 839 pessoas em 1.045 ações de campo. As autoridades apreenderam 280.450 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, confiscaram mais de 195 toneladas de minerais e identificaram 800 ocorrências de pesca ilegal.

A ação também levou ao resgate de mais de três mil animais vivos e à recuperação de pelo menos 1.136 animais mortos ligados ao tráfico de espécies silvestres. Além disso, as autoridades confiscaram 32 mil equipamentos usados na mineração ilegal e apreenderam mais de 550 galões de combustível.

O valor total das apreensões ultrapassou US$ 280 milhões. Os resultados demonstram que a I2LEC avançou além da diplomacia de conferências e dos compromissos declarados para produzir efeitos operacionais concretos.

A diretora-geral do Escritório de Assuntos Internacionais do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, coronel Dana Humaid, afirmou que a liderança do país acredita firmemente que a colaboração é essencial para combater o crime transnacional e que a cooperação internacional eficaz representa o presente e o futuro da atividade policial.

“Ao trabalharem juntas, as forças de segurança podem alcançar resultados mais expressivos e dar um exemplo positivo à comunidade internacional. Essa visão está no centro da I2LEC, que reúne países para fortalecer a cooperação operacional e desenvolver respostas coordenadas aos crimes ambientais e relacionados ao clima”, acrescentou.

O diretor-geral da Polícia Nacional da Colômbia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacou que sediar a operação com o apoio e a liderança dos Emirados Árabes Unidos ajudou a transformar a cooperação e o compartilhamento de inteligência em ações eficazes contra a mineração ilegal, a apropriação ilícita de hidrocarbonetos, o desmatamento e outros crimes ambientais.

“Proteger nossos recursos naturais exige uma resposta conjunta: ‘Juntos por um futuro mais verde e seguro’, lema desenvolvido pelos países participantes”, declarou.

O comandante-geral da Polícia Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, declarou que a participação da Bolívia na Operação Escudo Verde 2026 permitiu fortalecer as capacidades operacionais no combate aos crimes ambientais que afetam florestas, biodiversidade, rios e comunidades.

O diretor da Diretoria Ambiental da Polícia Nacional do Peru, general J. Manuel Cruz Chamba, afirmou que, para a Polícia Nacional do Peru, foi um privilégio participar da Operação Internacional Escudo Verde 2026. “Valorizamos especialmente o apoio do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por meio da iniciativa I2LEC, que fortalece a cooperação e a ação conjunta contra a mineração ilegal e os crimes ambientais. Esses crimes não respeitam fronteiras e, portanto, exigem uma resposta internacional coordenada. O Peru reafirma seu compromisso de proteger a Amazônia para as gerações presentes e futuras”, disse.

A Operação Escudo Verde 2026 faz parte de uma série de ações policiais globais da I2LEC, plataforma internacional liderada pelos Emirados Árabes Unidos e criada em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em 2023 para reforçar o papel das forças de segurança no combate aos crimes ambientais e aos riscos de segurança relacionados ao clima.

Desde seu lançamento, a I2LEC se tornou uma plataforma operacional global de apoio a treinamentos internacionais, pesquisas, compartilhamento de inteligência e operações multinacionais, além de ajudar os países a tratar os crimes ambientais como um desafio relacionado ao crime organizado e uma prioridade de segurança climática.