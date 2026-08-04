ABU DHABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu a equipe responsável pelo pavilhão do país na Expo 2025 Osaka, no Japão.

Durante o encontro, o presidente conversou com a delegação sobre as experiências vividas e os conhecimentos adquiridos por meio da participação na exposição internacional.

Mohamed bin Zayed elogiou os esforços de todos os que contribuíram para o sucesso da participação dos Emirados Árabes Unidos e destacou o papel da equipe na apresentação ao mundo da trajetória inspiradora do país, além da criação de vínculos e parcerias ambiciosas que apoiam suas aspirações futuras.

O presidente dos Emirados também parabenizou a equipe pela conquista do prêmio de ouro do iF Design Award 2026, na categoria Arquitetura de Interiores — Feiras e Exposições Temporárias, e desejou aos integrantes sucesso e excelência.

A delegação manifestou orgulho por representar os Emirados Árabes Unidos na exposição internacional e descreveu o pavilhão como uma plataforma importante para destacar os valores, o rico patrimônio e as ambições do país de reforçar sua posição como centro global de criatividade, inovação e construção do futuro.

Projetado sob a supervisão da vice-presidente da Corte Presidencial para Projetos Nacionais, xeica Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o pavilhão incorporou o conceito de progresso como uma jornada humana contínua, que conecta o patrimônio cultural e o conhecimento às descobertas científicas e às ambições futuras. Inspirado na tamareira e no tema “Da Terra ao Éter”, o projeto reinterpretou a tradicional casa arish, construída com folhas de palmeira, por meio de uma visão arquitetônica contemporânea que combinou as profundas raízes culturais do país com suas aspirações para o futuro, com base nos princípios da arquitetura tradicional emiradense.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de xeiques, autoridades, cidadãos e convidados participaram do encontro.