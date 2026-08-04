TÓQUIO, 4 de agosto de 2026 (WAM) — A convite do imperador Naruhito, o ministro assistente das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos para Assuntos de Energia e Sustentabilidade, Abdulla Balalaa, liderou a delegação do país ao Japão para participar dos eventos comemorativos dos 50 anos do Dia e da Semana Nacional da Água.

A agenda incluiu uma audiência com o imperador do Japão, além de encontros com autoridades governamentais e presidentes-executivos de empresas. Balalaa também fez o discurso principal no Simpósio Internacional.

A visita destacou as cinco décadas de liderança do Japão na conscientização pública sobre a importância da água, no avanço da inovação e no fortalecimento da cooperação internacional para a gestão sustentável dos recursos hídricos. Esses esforços contribuíram para tornar a água uma prioridade estratégica nas agendas nacional e internacional.

Durante o discurso, Balalaa elogiou o papel do Japão e do Egito no avanço das ações globais relacionadas à água:

“À medida que nos preparamos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será realizada em Abu Dhabi até o fim deste ano, gostaria de elogiar os intensos esforços do Japão e do Egito como copresidentes do Diálogo Interativo ‘Água para o Planeta’, um dos seis eixos centrais que orientarão o futuro da ação global sobre a água durante a conferência.”

“Como copresidentes do eixo ‘Água para o Planeta’, Japão e Egito têm demonstrado dedicação ao criar caminhos e oportunidades, como este simpósio, para reunir diferentes perspectivas e identificar soluções práticas e escaláveis que melhorem a vida das pessoas e acelerem o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6”, acrescentou Balalaa.

O Simpósio Internacional reuniu formuladores de políticas públicas, especialistas, pesquisadores e profissionais para discutir o futuro da gestão da água, a resiliência, a cooperação e a inovação no desenvolvimento sustentável.

Balalaa afirmou que os efeitos das mudanças climáticas são sentidos cada vez mais por meio de desafios relacionados à água, como inundações, secas, escassez, degradação dos ecossistemas e aumento da pressão sobre comunidades e infraestruturas. O ministro assistente destacou a necessidade de construir sistemas integrados e resilientes de gestão dos recursos hídricos, capazes de responder de forma eficaz a esses desafios.

Balalaa apresentou a experiência dos Emirados Árabes Unidos em dessalinização, tecnologias hídricas, pesquisa e inovação. Declarou que, embora o país enfrente desafios relacionados à escassez de água, demonstrou como o planejamento de longo prazo, os investimentos e a inovação podem servir de pilares para reforçar a resiliência da segurança hídrica e apoiar o crescimento sustentável.

Como coanfitriões da Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, ao lado do Senegal, os Emirados Árabes Unidos continuam trabalhando com os copresidentes dos diálogos e parceiros de todo o mundo para construir um processo inclusivo e voltado à ação, reunindo governos, organizações internacionais, instituições financeiras, empresas, pesquisadores, comunidades locais e jovens. Os esforços buscam acelerar a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, apoiar soluções práticas e escaláveis, reforçar a resiliência hídrica, restaurar ecossistemas e melhorar a vida de comunidades em todo o mundo.