ABU DHABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — O subsecretário do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Omar Obaid Alhesan Alshamsi, recebeu uma cópia das credenciais do embaixador da Dinamarca no país, Søren Jacobsen.

Alshamsi desejou sucesso ao embaixador no exercício de suas funções e reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer ainda mais as sólidas relações com a Dinamarca e ampliar a cooperação em áreas de interesse comum, contribuindo para a prosperidade dos dois países e de seus povos.

Jacobsen, por sua vez, elogiou a posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos nos âmbitos regional e internacional sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e manifestou o desejo de fortalecer e desenvolver as relações bilaterais em diferentes áreas.