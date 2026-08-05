NOVA YORK, 5 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do ouro subiram 1% nesta terça-feira (4), apoiados pela queda do petróleo, que reduziu as preocupações com a inflação e as expectativas de novas altas dos juros nos Estados Unidos.

O ouro à vista avançou 1%, para US$ 4.092,43 por onça, enquanto os contratos futuros do metal nos Estados Unidos subiram 1,5%, para US$ 4.149,50 por onça.

Entre os outros metais preciosos, a prata à vista teve alta de 2,8%, para US$ 59,82 por onça, enquanto a platina avançou 7,1%, para US$ 1.745,42 por onça. O paládio também subiu 7,1%, para US$ 1.355,13 por onça.