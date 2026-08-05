ABU DHABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — O Qasr Al Watan foi incluído em dois rankings Trip.Best publicados pela Trip.com: o das 100 melhores atrações e experiências do mundo em 2026 e o das 100 melhores atrações e experiências da Ásia no mesmo ano.

Com base nas avaliações dos visitantes e em indicadores de desempenho, as listas destacam o palácio como uma das principais atrações culturais e de patrimônio dos Emirados Árabes Unidos.

Entre os destaques estão o Grande Salão, conhecido pela arquitetura árabe tradicional e por abrigar uma das maiores cúpulas centrais do mundo, e a sala Espírito da Colaboração, onde ocorrem reuniões do Conselho Supremo Federal, da Liga Árabe e do Conselho de Cooperação do Golfo. O espaço conta com um lustre ornamentado composto por 350 mil peças de cristal.

Os visitantes também podem conhecer a exposição Presentes Presidenciais, que reúne presentes recebidos pelos líderes dos Emirados Árabes Unidos de delegações estrangeiras durante visitas de Estado, e o Salão de Banquetes Presidenciais, que apresenta os protocolos e as tradições da hospitalidade emiradense por meio de uma coleção de mais de 100 mil peças finas de louça e utensílios de serviço.

A Biblioteca Qasr Al Watan abriga mais de 50 mil obras que documentam o patrimônio literário e acadêmico da região, enquanto a exposição Tinta Dourada apresenta manuscritos árabes e islâmicos raros.

O palácio também promove um espetáculo de música militar às segundas, quartas e sextas-feiras, às 14h30, e apresenta diariamente, às 19h30, o show de luz e som Palácio em Movimento, que retrata a história, o presente e o futuro dos Emirados Árabes Unidos.

O conjunto dessas experiências reforça a posição do Qasr Al Watan como um dos principais destinos culturais do país, onde os visitantes podem conhecer a história, o patrimônio e os valores dos Emirados Árabes Unidos em uma jornada que combina conhecimento, cultura, arte e entretenimento.