ABU DHABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — O Ministério da Economia e Turismo afirmou que a Plataforma de Preços de Bens Essenciais, lançada em abril deste ano, reforçou o sistema de fiscalização dos estabelecimentos varejistas nos Emirados Árabes Unidos ao acompanhar continuamente os preços desses produtos e fornecer análises precisas que aprimoram os mecanismos de controle e tomada de decisões.

A ferramenta também fortaleceu as práticas tradicionais de inspeção e fiscalização com o uso de dados atualizados e indicadores precisos, contribuindo para aumentar a eficiência do acompanhamento contínuo dos mercados.

A plataforma criou uma base de dados digital avançada para o monitoramento do mercado e a análise das tendências de preços, além de ampliar a integração entre os sistemas digitais de fiscalização e as inspeções de campo. A iniciativa permite decisões mais precisas, preventivas e baseadas em dados.

Por meio da plataforma, o ministério realiza análises periódicas para acompanhar as variações de preços nos estabelecimentos varejistas dos Emirados Árabes Unidos e avaliar os fatores que influenciam essas oscilações.

A subsecretária assistente do Setor de Fiscalização e Governança Comercial do ministério, Safeya Al Safi, afirmou que garantir a disponibilidade de bens essenciais e proteger os direitos dos consumidores nos Emirados Árabes Unidos continuam entre as prioridades nacionais, em linha com as diretrizes da liderança do país.

Al Safi observou que os estabelecimentos varejistas mantêm estoques suficientes de uma ampla variedade de bens e produtos para atender à demanda dos consumidores, além de oferecer diferentes opções e alternativas de mercadorias e serviços. Segundo ela, essa oferta reflete a resiliência dos mercados dos Emirados Árabes Unidos e sua capacidade de responder de forma eficaz às necessidades dos consumidores.

“Como parte dos esforços contínuos do ministério para reforçar a fiscalização do mercado, a Plataforma de Preços de Bens Essenciais oferece uma ferramenta digital avançada para monitorar os preços e acompanhar, com maior regularidade e precisão, as mudanças nos níveis de preços e a movimentação do mercado”, disse.

Al Safi acrescentou que a plataforma permite acompanhar continuamente os acontecimentos, analisar novas tendências e identificar padrões ou alterações que exijam uma análise e uma verificação mais aprofundadas. "A ferramenta também ampliou a capacidade do ministério de responder com eficiência a qualquer acontecimento ou mudança que afete a dinâmica do mercado”, completou.

A subsecretária assistente explicou ainda que o ministério utiliza os dados e as estatísticas disponíveis na plataforma para aprimorar o sistema de proteção ao consumidor e oferecer experiências de compra mais inteligentes.

Com análises avançadas e indicadores precisos do mercado, a plataforma apoia a tomada de decisões e aumenta a eficiência da fiscalização, além de promover maior transparência e fornecer aos consumidores informações confiáveis para escolhas de compra mais conscientes.

Al Safi disse ainda que o ministério realiza análises regulares por meio da ferramenta para acompanhar a evolução do mercado e as oscilações dos preços.

A Plataforma de Preços de Bens Essenciais fornece atualmente dados de 8.343 produtos comercializados por 13 grandes redes varejistas, que somam 525 estabelecimentos.

Na próxima fase, o ministério continuará ampliando a plataforma, com a inclusão de mais produtos e estabelecimentos participantes.

A expansão faz parte dos esforços mais amplos da pasta para acelerar a transformação digital nos sistemas de proteção ao consumidor e fiscalização do mercado, além de usar dados e análises para aumentar a transparência, melhorar a eficiência do controle e apoiar a elaboração de políticas e decisões relacionadas aos mercados e aos preços.

Desde o lançamento, a plataforma recebeu cerca de 143.720 visitantes entre meados de abril e julho de 2026, com média superior a 1.451 acessos por dia.