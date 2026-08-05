DUBAI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — A Emirates e a South African Airways (SAA) anunciaram nesta quarta-feira (5) a ampliação da parceria de compartilhamento de voos, que dará acesso a nove cidades e marcará o início de um acordo recíproco entre as duas companhias aéreas.

A parceria ampliada abre novas opções de destinos na África Central e Austral e facilita as conexões para os passageiros.

Desde o início do acordo, Emirates e SAA operavam em um modelo unilateral, no qual a companhia sul-africana incluía seu código em voos da Emirates entre Dubai e Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban. A parceria também permitia conexões para 68 destinos da Emirates em todo o mundo por meio de Dubai.

Com as aprovações regulatórias obtidas, o novo acordo permitirá que a Emirates inclua seu código em voos operados pela SAA, ampliando sua rede na África do Sul e em países vizinhos.

A expansão abrange nove novas rotas, entre elas três ligações domésticas na África do Sul, conectando Joanesburgo a Cidade do Cabo, Durban e Port Elizabeth. As outras seis rotas regionais ligarão Joanesburgo a Kinshasa, na República Democrática do Congo; Gaborone, em Botsuana; Windhoek, na Namíbia; Lusaka, na Zâmbia; e Harare e Victoria Falls, no Zimbábue.

“Esta parceria recíproca de compartilhamento de voos com a South African Airways é uma evolução natural de uma relação que atende bem nossos passageiros há muitos anos. Ao incluir nosso código na rede doméstica e regional da SAA, abrimos acesso integrado a destinos na África do Sul e em países vizinhos, com a confiabilidade e a consistência que nossos clientes esperam da Emirates”, afirmou o vice-presidente e diretor comercial da Emirates, Adnan Kazim.

“A ampliação da parceria com a Emirates representa um marco importante na estratégia da SAA de fortalecer as conexões na África e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso aos mercados globais. Com este acordo recíproco de compartilhamento de voos, os passageiros terão uma experiência de viagem mais integrada e mais opções nas redes combinadas das duas companhias”, disse o CEO interino do grupo SAA, Matshela Seshibe.

A Emirates opera voos para a África do Sul desde 1995, quando inaugurou a rota para Joanesburgo. Desde então, a companhia ampliou as operações e as frequências, acrescentou Cidade do Cabo e Durban à sua rede e transportou mais de 20 milhões de passageiros de e para o país. Atualmente, a Emirates opera 56 voos semanais nas três cidades.