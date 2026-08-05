DUBAI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — Dubai ficou em segundo lugar no Índice de Cidades Inteligentes, publicado pelo Boston Consulting Group (BCG, na sigla em inglês), que avaliou 61 cidades de 39 países.

A classificação reafirma a liderança global de Dubai no uso de tecnologias avançadas e inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida, elevar a qualidade dos serviços públicos e facilitar a atividade empresarial. O resultado reflete o sucesso do emirado na construção de uma cidade digital centrada nas pessoas e preparada para o futuro.

Publicado pela primeira vez pelo Boston Consulting Group, o índice avalia o grau de maturidade das cidades no emprego de tecnologias digitais e inteligência artificial para produzir resultados concretos para moradores e empresas. O levantamento analisa 61 grandes cidades em cinco áreas: resultados, estratégia, adoção, modelos de trabalho e estruturas de apoio. A avaliação reúne 35 indicadores distribuídos por 14 dimensões da transformação digital e mede a eficácia do uso da tecnologia para promover o desenvolvimento sustentável e ampliar a competitividade global.

O relatório apontou Dubai como líder mundial na adoção de tecnologias de inteligência artificial e soluções para cidades inteligentes, área em que obteve o melhor desempenho entre os cinco critérios do índice. O resultado reflete a ampla utilização de aplicações de inteligência artificial e serviços digitais inteligentes em diferentes setores.

O forte desempenho nesse campo contribuiu para que Dubai alcançasse um dos níveis mais elevados de maturidade digital entre as cidades avaliadas. Segundo o relatório, o emirado demonstrou capacidade de transformar tecnologias avançadas em serviços e soluções práticas que geram resultados mensuráveis para a população e as empresas.

“Esta classificação global de destaque reflete o sucesso da visão de nossa liderança, que estabeleceu a transformação digital e a inteligência artificial como prioridades estratégicas para construir um governo mais eficiente e uma cidade preparada para o futuro”, afirmou o diretor-geral da Digital Dubai, Hamad Obaid Al Mansoori.

“A conquista de Dubai resulta de um ecossistema digital integrado, baseado em dados, infraestrutura digital compartilhada e estreita colaboração entre os órgãos governamentais e todos os setores da economia. Esse sistema permite transformar tecnologias avançadas em serviços e soluções práticas que geram valor concreto para a sociedade e reforçam a competitividade de nossa economia.”

Al Mansoori acrescentou que, em Dubai, a inteligência artificial é mais do que uma tecnologia emergente, é um instrumento para melhorar a qualidade de vida, simplificar os serviços e impulsionar o crescimento econômico. "Continuaremos investindo em infraestrutura digital compartilhada e ampliando o uso de dados e inteligência artificial em todos os setores, reforçando a posição de Dubai como modelo global para as cidades do futuro”, completou.

O CEO da Fundação para o Futuro de Dubai, Khalfan Juma Belhoul, afirmou que a classificação reflete o sucesso da abordagem do emirado, voltada a transformar tecnologias emergentes em aplicações práticas que beneficiem a população e a economia. “A liderança em inteligência artificial não se mede pelo número de tecnologias adotadas, mas pela capacidade de produzir impactos significativos, elevar a produtividade e criar novas oportunidades de crescimento e inovação”, disse.

“Dubai continua estabelecendo uma referência global em preparação para o futuro ao desenvolver um ecossistema integrado que reúne inovação, pesquisa e desenvolvimento, regulamentação ágil e parcerias estratégicas. Esse ambiente acelera a adoção da inteligência artificial em todos os setores e amplia a capacidade da cidade de aproveitar oportunidades futuras e criar novos modelos de desenvolvimento sustentável”, acrescentou Belhoul.

O relatório constatou que as cidades que colocam a inteligência artificial no centro de seus serviços e operações alcançam melhorias mais rápidas e sustentáveis na qualidade de vida e na prestação de serviços. O estudo também concluiu que as cidades líderes nessa área contam com uma variedade maior de aplicações práticas da tecnologia e registram níveis mais elevados de satisfação entre os moradores.

Os resultados apontam uma tendência crescente de incorporar a inteligência artificial ao núcleo dos modelos de gestão urbana, em vez de utilizá-la apenas como tecnologia de apoio. O documento também identificou uma forte relação entre o uso frequente de ferramentas de inteligência artificial generativa e níveis mais elevados de confiança pública nessas tecnologias, além de percepções mais positivas sobre seu papel no futuro. O relatório observou ainda que cidades do Oriente Médio, entre elas Dubai, demonstram entusiasmo particularmente elevado pela adoção e pelo uso da inteligência artificial.