AJMAN, 5 de agosto de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu em seu gabinete, na Corte do Governante, o embaixador da Etiópia nos Emirados Árabes Unidos, Jemal Beker Abdula.

Ammar deu as boas-vindas ao embaixador, que fez uma visita de cortesia, e desejou-lhe sucesso no exercício de suas funções diplomáticas.

Durante o encontro, os dois lados analisaram questões de interesse comum e discutiram perspectivas de cooperação e formas de fortalecer as relações bilaterais em diferentes áreas, de modo a atender aos interesses compartilhados.

O embaixador, por sua vez, elogiou o expressivo desenvolvimento e os avanços registrados em todos os setores nos Emirados Árabes Unidos, de modo geral, e no emirado de Ajman, em particular.

O presidente do Departamento de Turismo, Cultura e Mídia de Ajman, xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi; o presidente do Departamento de Município e Planejamento de Ajman, xeique Rashid bin Humaid Al Nuaimi; o xeique Mohammed bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi; o cônsul-geral da Etiópia em Dubai, Zerihun Megersa Jimma; e Misael Lemma e Eyob Belachew, do Departamento de Assuntos Políticos e Diplomacia Pública, participaram do encontro.