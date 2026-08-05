ABU DHABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, discutiram as relações bilaterais e formas de fortalecê-las, especialmente nos setores de economia, investimentos, energia, tecnologia e inteligência artificial, além de outras áreas que promovem o desenvolvimento em uma ligação telefônica.

Os dois líderes elogiaram a conclusão bem-sucedida, em tempo recorde, das negociações para um Acordo de Parceria Econômica Abrangente. O resultado reforça o compromisso comum dos dois países de fortalecer as relações bilaterais e levá-las a um novo patamar de cooperação econômica e de investimentos.

Mohamed bin Zayed e Mark Carney também discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum, em especial a situação no Oriente Médio. Abordaram também os esforços para promover a segurança, a estabilidade e a paz na região.