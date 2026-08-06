DUBAI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — O secretário-geral da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados Árabes Unidos, Humaid bin Salem, discutiu formas de fortalecer a cooperação econômica e ampliar a interação entre os setores privados do país e do Zimbábue com Isaac Ananias Moyo, embaixador da nação africana em Abu Dhabi, durante reunião na sede da entidade em Dubai.

Bin Salem afirmou que os Emirados Árabes Unidos e o Zimbábue mantêm relações sólidas em diversas áreas de interesse comum. O secretário-geral reafirmou o compromisso da federação de ampliar a cooperação com a Embaixada do Zimbábue e outras partes envolvidas para promover o comércio e os investimentos e expandir as parcerias entre as comunidades empresariais dos dois países.

Moyo, por sua vez, reafirmou o compromisso do Zimbábue de aprofundar os laços econômicos com os Emirados Árabes Unidos e destacou as oportunidades promissoras de investimento em vários setores da economia. O embaixador também manifestou o interesse em ampliar a cooperação entre as comunidades empresariais e apoiar iniciativas que aumentem as oportunidades comerciais e de investimento em benefício dos dois países.