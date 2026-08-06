LONDRES, 6 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo se recuperavam nesta quinta-feira (6), com os contratos futuros do Brent negociados a US$ 79,97 por barril e os do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos a US$ 75,77 por barril.

A recuperação ocorreu após as quedas recentes e foi impulsionada pela renovação do otimismo do mercado em relação à estabilidade no Oriente Médio, depois de um período de volatilidade. O Brent encerrou a sessão anterior com leve alta, enquanto o petróleo dos Estados Unidos fechou em ligeira queda.