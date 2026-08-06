LISBOA, 6 de agosto de 2026 (WAM) — O dinamarquês Julius Johansen, da UAE Team Emirates-XRG, conquistou nesta quarta-feira (5) sua quarta vitória na carreira ao vencer o prólogo da Volta a Portugal e assumir a primeira camisa de líder da edição deste ano.

As quatro vitórias de Johansen na carreira foram conquistadas na temporada de 2026, todas em contrarrelógios individuais curtos. O ciclista da UAE Team Emirates-XRG vem se destacando na modalidade, e o novo triunfo elevou para 60 o número de vitórias da equipe na temporada.

A UAE Team Emirates-XRG também colocou Rui Oliveira e Luca Giaimi na segunda e na quarta posições, respectivamente. Favorito da torcida local, Oliveira chegou a ocupar provisoriamente a liderança, mas teve seu tempo superado pelo companheiro de equipe Johansen.

Johansen completou o percurso em 7 minutos e 12 segundos, quatro segundos à frente de Oliveira. Rafael Reis, da Anicolor/Campicarn, ficou em terceiro, a sete segundos do vencedor, enquanto Giaimi terminou em quarto, nove segundos atrás do líder.