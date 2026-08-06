AJMAN, 6 de agosto de 2026 (WAM) — Ajman registrou 1.517 transações imobiliárias em julho, com valor total de 449,3 milhões de dólares (1,65 bilhão de dirhams).

O diretor do Departamento de Registro Imobiliário do Departamento de Terras e Regulamentação Imobiliária do emirado, Ahmed Khalfan Al Shamsi, afirmou que o volume de negociações chegou a 294,1 milhões de dólares (1,08 bilhão de dirhams), distribuídos por 1.296 transações.

Al Shamsi acrescentou que o emirado registrou 138 operações de financiamento imobiliário, no valor total de 92,8 milhões de dólares (341 milhões de dirhams). Al Jurf Industrial 1 concentrou a maior operação individual, de 5,7 milhões de dólares (20,9 milhões de dirhams).

O diretor afirmou que os números refletem a trajetória de crescimento do setor imobiliário de Ajman. O mercado manteve o ritmo positivo e registrou forte atividade em vários empreendimentos, impulsionado pela diversidade de oportunidades de investimento e pelo aumento da procura direta por imóveis de diferentes tipos no emirado.

Ajman Uptown liderou a lista dos grandes projetos com maior volume de negociações, seguido por Ajman One e Emirates City.

Al Helio 2 ficou em primeiro lugar entre os bairros com maior volume de transações, seguido por Al Helio 1 e Manama 14. Al Jurf Industrial 1 registrou a maior venda individual, no valor de 6,1 milhões de dólares (22,5 milhões de dirhams).