RAS AL KHAIMAH, 6 de agosto de 2026 (WAM) — Ras Al Khaimah reforçou sua posição como um dos principais destinos de investimentos ao registrar mais de 210 milhões de dólares (771,5 milhões de dirhams) em aportes de capital por meio de 967 novos estabelecimentos registrados no primeiro semestre de 2026. O emirado atraiu 1.399 novos investidores de 68 nacionalidades.

O diretor-geral da Câmara de Comércio e Indústria de Ras Al Khaimah, Rashid Khalfan Al Nuaimi, afirmou que os indicadores refletem o desempenho positivo da economia local e o crescimento contínuo de diferentes atividades econômicas.

Al Nuaimi informou que o emirado emitiu e renovou 9.963 licenças, enquanto 138 estabelecimentos ingressaram nas zonas francas e 70 filiais de empresas locais e estrangeiras foram abertas. Os investimentos devem criar cerca de 2.449 empregos, contribuindo para o desenvolvimento econômico do emirado e reforçando seu ambiente de negócios.