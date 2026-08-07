ABU DHABI, 7 de agosto de 2026 (WAM) — A ADNOC Logistics & Services anunciou nesta sexta-feira (7) a aquisição de cinco navios transportadores de gás de grande porte (VLGCs, na sigla em inglês) e seis petroleiros de grande porte (VLCCs), em um investimento total de aproximadamente US$ 1,3 bilhão (4,8 bilhões de dirhams).

O investimento ampliará rapidamente a capacidade da ADNOC L&S de transporte marítimo de gás e petróleo bruto e apoiará a cadeia integrada de valor do Grupo ADNOC, além do crescimento contínuo dos volumes de produção, comercialização e exportação.

Nove embarcações — seis VLCCs e três VLGCs — foram adquiridas no mercado secundário e têm entrega prevista para o terceiro trimestre de 2026. Os navios entrarão em operação na ADNOC imediatamente após a entrega.

Os dois VLGCs restantes são embarcações novas, adquiridas por meio de uma operação de revenda de um importante estaleiro chinês, com entrega prevista para o quarto trimestre de 2026.

“Este investimento de US$ 1,3 bilhão reflete a execução disciplinada de nossa estratégia de crescimento e nosso compromisso de desenvolver uma estrutura de logística marítima de padrão mundial para o setor de energia. Com a incorporação de 11 navios, ampliamos nossa capacidade de apoiar o crescimento das exportações da ADNOC, atender clientes em mercados estratégicos e aproveitar oportunidades no comércio internacional de energia. Nossa sólida posição financeira e geração de caixa nos permitem investir no crescimento e criar valor sustentável para os acionistas”, afirmou o CEO da ADNOC L&S, capitão Abdulkareem Al Masabi.

As operações oferecem potencial de ganhos operacionais e financeiros no curto prazo, ao mesmo tempo que ampliam a escala, a flexibilidade e a resiliência das operações de transporte marítimo da empresa.