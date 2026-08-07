ABU DHABI, 7 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao rei da Arábia Saudita e guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Salman bin Abdulaziz Al Saud, pela morte da mãe do príncipe Hamoud bin Saud bin Abdulaziz Al Saud.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao rei saudita.