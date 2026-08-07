AJMAN, 7 de agosto de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu em seu gabinete, na Corte do Governante, o embaixador do Líbano nos Emirados Árabes Unidos, Tarek Mneimneh.

Ammar deu as boas-vindas ao embaixador e desejou-lhe sucesso no exercício de suas funções.

Durante o encontro, os dois lados discutiram as relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Líbano e formas de fortalecer a cooperação.

Mneimneh agradeceu ao xeique Ammar pela recepção e pela hospitalidade. O embaixador também elogiou o desenvolvimento no emirado de Ajman e as oportunidades promissoras para negócios em diferentes setores.

O presidente do Departamento de Turismo, Cultura e Mídia de Ajman, xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, e o xeique Mohammed bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi participaram do encontro.