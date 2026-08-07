LISBOA, 7 de agosto de 2026 (WAM) — O português Rui Oliveira, da UAE Team Emirates-XRG, assumiu a liderança geral da Volta a Portugal após terminar em quarto lugar na 1ª etapa, disputada nesta quinta-feira (6), e conquistou a camisa amarela.

Oliveira substituiu na liderança o companheiro de equipe Julius Johansen, que vestiu a camisa amarela na quinta-feira depois de vencer o prólogo.

Na etapa de 157,1 km entre Lourinhã e Sintra, a UAE Team Emirates-XRG assumiu o trabalho à frente do pelotão. Os companheiros de Oliveira ditaram um bom ritmo e mantiveram o grupo em condições de disputar a chegada em sprint. No fim, porém, a chegada em Sintra foi menos previsível.

Na aproximação para a linha de chegada, vários ciclistas tentaram escapar do pelotão. As investidas foram neutralizadas uma a uma, mas três ciclistas conseguiram abrir vantagem no último quilômetro. O vencedor da etapa saiu desse trio.

Francisco Campos, da Team Tavira/Crédito Agrícola, conquistou sua primeira vitória como profissional. Seu companheiro de equipe Carlos Miguel Salgueiro terminou em terceiro, enquanto Daniel Cavia, da Burgos Burgellet BH, ficou em segundo. Oliveira cruzou a linha de chegada na quarta posição.