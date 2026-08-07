ABU DHABI, 7 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, discutiu com o líder da Rússia, Vladimir Putin, a cooperação bilateral no âmbito da parceria estratégica entre os dois países e o compromisso de fortalecer ainda mais as relações em uma ligação telefônica.

Os dois líderes também abordaram questões regionais e internacionais, em especial a situação no Oriente Médio e os esforços para promover a segurança, a estabilidade e a paz em benefício de todos os países e povos da região.