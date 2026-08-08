ABU DHABI, 8 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque lançado pelos houthis contra a região de Najran, na Arábia Saudita.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que esses ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Arábia Saudita e o apoio do país a todas as medidas destinadas a proteger sua segurança e estabilidade.