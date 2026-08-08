ABU DHABI, 8 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram e denunciaram com veemência o ataque hostil do Irã, com um míssil, contra uma embarcação ligada à ADNOC enquanto transitava pelo estreito de Ormuz. Não houve registro de feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) declarou que o ataque constitui uma violação flagrante da Resolução 2817 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reafirmou a importância da liberdade de navegação e rejeitou ataques contra embarcações comerciais ou qualquer obstrução das rotas marítimas internacionais.

O ministério destacou que atacar a navegação comercial e usar o estreito de Ormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem constituem atos de pirataria praticados pela Guarda Revolucionária do Irã e representam uma ameaça direta à estabilidade da região e de seus povos, além da segurança energética global.

Os Emirados Árabes Unidos também ressaltaram a necessidade de o Irã interromper esses ataques não provocados, comprometer-se plenamente com a suspensão imediata de todas as hostilidades e reabrir de forma completa e incondicional o estreito de Ormuz, a fim de proteger a segurança regional e preservar a estabilidade da economia e do comércio globais.