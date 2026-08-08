JAIPUR, 8 de agosto de 2026 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participou da Reunião de Ministros do Comércio do Brics de 2026, realizada no Maharani Mahal, no Hotel Sawai Man Mahal, em Jaipur, na Índia.

Organizado pela Índia, que ocupa a presidência do Brics, o encontro reuniu ministros do Comércio e autoridades dos países do grupo para discutir a proteção do sistema multilateral de comércio, a promoção de um comércio mais inclusivo, o fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas e a reorganização das cadeias globais de valor diante do avanço da transformação digital.

Al Zeyoudi esteve acompanhado pelo embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Índia, Abdulla Al Nuaimi.

Durante a visita a Jaipur, Al Zeyoudi participou de reuniões bilaterais com autoridades de vários países, entre elas o ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal; o representante da China para o Comércio Internacional e vice-ministro do Comércio, Li Chenggang; o ministro de Investimentos e Comércio Exterior do Egito, Mohamed Farid Saleh; o ministro do Comércio da Indonésia, Budi Santoso; o ministro do Comércio, Indústria e Concorrência da África do Sul, Parks Franklyn Mpho Tau; e o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Ilichev Vladimir Evgenievich.

As conversas se concentraram em fortalecer as relações comerciais e de investimento, ampliar a cooperação em setores prioritários e aumentar a participação do setor privado.

Na reunião de ministros, Al Zeyoudi manifestou a forte preocupação dos Emirados Árabes Unidos com os ataques do Irã contra navios comerciais e com a continuidade do fechamento do Estreito de de Hormuz. O ministro reiterou o pedido do país pela reabertura imediata e incondicional da passagem e pela proteção da liberdade de navegação e do transporte marítimo internacional, de acordo com o direito internacional.

Os ministros também discutiram prioridades da cooperação econômica no Brics, como a resiliência do comércio, a integração entre mercados e os novos desafios que afetam o comércio mundial. Ao fim do encontro, não houve consenso sobre uma declaração conjunta.

“Em um momento de maior incerteza no comércio mundial, a cooperação entre mercados emergentes e economias em desenvolvimento é mais importante do que nunca. Os Emirados Árabes Unidos veem o Brics como uma plataforma importante para fortalecer a cooperação econômica e apoiar um ambiente comercial aberto e previsível. Nossa participação em Jaipur reforçou a solidez das relações econômicas dos Emirados Árabes Unidos com os demais integrantes do Brics, e estamos comprometidos em transformar essas discussões em resultados concretos para empresas e comunidades”, afirmou Al Zeyoudi.

O comércio entre os Emirados Árabes Unidos e os países do Brics mantém forte crescimento. Em 2025, o comércio exterior não petrolífero entre o país e os demais integrantes do grupo superou US$ 312 bilhões, alta de 28,5% em relação aos US$ 243 bilhões de 2024.

Os países do Brics responderam por cerca de 31% do comércio exterior não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos em 2025. O grupo também foi responsável por 34% das importações do país, recebeu 23% de suas exportações não petrolíferas e respondeu por 28% das reexportações no mesmo período.

Na reunião com Goyal, os dois ministros avaliaram os avanços do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre Índia e Emirados Árabes Unidos, em vigor desde maio de 2022, e discutiram formas de ampliar a cooperação em comércio de serviços, comércio digital, logística e segurança alimentar. A Índia continua sendo um dos maiores parceiros comerciais dos Emirados Árabes Unidos, com comércio bilateral não petrolífero de US$ 76,2 bilhões em 2025, alta de 17,3% em relação ao ano anterior. Os dois lados reafirmaram o compromisso de facilitar o comércio e ampliar a colaboração entre empresas em setores de rápido crescimento.

O Brics passou de cinco para nove países-membros em 2024, e a Indonésia ingressou como o décimo integrante em 2025. O grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Indonésia, Etiópia, Egito, Irã e Emirados Árabes Unidos. Juntos, esses países representam cerca de 40% da população mundial e aproximadamente 25% do PIB global.

A participação dos Emirados Árabes Unidos no Brics reflete o compromisso do país de ampliar as relações econômicas com parceiros do mundo em desenvolvimento e promover um comércio aberto e mutuamente benéfico.

A participação dos Emirados Árabes Unidos na reunião de ministros do Comércio do Brics faz parte de uma estratégia comercial mais ampla, que tem como um de seus principais eixos o programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente. A iniciativa busca elevar o comércio exterior não petrolífero do país para US$ 1,1 trilhão até 2031. Desde o lançamento do programa, em setembro de 2021, foram concluídos 38 acordos com economias da Ásia, da África, da Europa e das Américas, dos quais 18 já estão em vigor — entre eles os firmados com Índia e Indonésia, também integrantes do Brics.