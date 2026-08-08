ABU DHABI, 8 de agosto de 2026 (WAM) — A seleção de jiu-jítsu dos Emirados Árabes Unidos, patrocinada pela Mubadala Investment Company, encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Jiu-jítsu de 2026 com 65 medalhas — 18 de ouro, 17 de prata e 30 de bronze — após uma campanha de destaque nas categorias de base e adulta, na Mubadala Arena, em Abu Dhabi.

As disputas da categoria adulta encerraram a participação dos Emirados Árabes Unidos no torneio. A seleção conquistou 14 medalhas nessa divisão, sendo seis de ouro, seis de prata e duas de bronze, em confrontos com alguns dos principais atletas do mundo.

No sábado (8), último dia da competição masculina adulta, os Emirados Árabes Unidos conquistaram mais quatro medalhas. Abdullah Al Qubaisi ficou com a prata na categoria até 94 kg, enquanto Saeed Al Qubaisi também levou a prata na categoria até 85 kg. Hazza Farhan, acima de 94 kg, e Amaar Al Hosani, até 94 kg, conquistaram medalhas de bronze.

O total de medalhas dos Emirados Árabes Unidos incluiu 12 na Copa do Mundo Sub-14, 13 na categoria Sub-16, 13 na Sub-18, 13 na Sub-21 e 14 na categoria adulta.

“Os resultados da seleção no Campeonato Mundial dão continuidade ao bom desempenho que vimos no Campeonato Asiático de Jiu-jítsu e no Grand Prix do Aberto de Paris de 2026. A participação frequente em competições internacionais ajudou nossos atletas a melhorar a preparação e a ganhar confiança para enfrentar adversários com estilos diferentes. As 14 medalhas conquistadas na categoria adulta também mostram uma evolução clara na forma como nossos atletas seguem suas estratégias e conduzem as lutas”, afirmou Yousef Abdullah Al Batran, membro do conselho da Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados Árabes Unidos.

“Valorizamos o trabalho árduo de nossos atletas, treinadores e equipe administrativa durante todo o período de preparação. Esses resultados representam um passo importante para as próximas competições. Nosso objetivo é continuar melhorando o desempenho, levar mais atletas às fases finais e transformar mais oportunidades em medalhas de ouro para os Emirados Árabes Unidos”, acrescentou.

Medalhista de prata, Saeed Al Qubaisi agradeceu à liderança dos Emirados Árabes Unidos pelo apoio ao esporte e aos atletas. Ele também agradeceu à Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas do país pelo trabalho contínuo de desenvolvimento e apoio aos competidores e afirmou que continuará se dedicando para chegar ao lugar mais alto do pódio em futuros campeonatos.