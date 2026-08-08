ABU DHABI, 8 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, em uma ligação telefônica.

Os dois ministros condenaram e denunciaram com veemência o ataque hostil do Irã, com um míssil, contra um petroleiro da ADNOC enquanto transitava pelo estreito de Ormuz. Não houve registro de feridos.

O ministro do Kuwait reafirmou a plena solidariedade aos Emirados Árabes Unidos e o apoio do país a todas as medidas adotadas para preservar a soberania, a segurança e os interesses dos Emirados.