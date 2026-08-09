SHARJAH, 9 de agosto de 2026 (WAM) — O Porto de Khorfakkan, ligado à Autoridade de Portos, Alfândega e Zonas Francas de Sharjah, receberá um navio de grande porte do tipo ro-ro, destinado ao transporte de veículos, com 6.068 veículos de nova energia produzidos pela montadora chinesa BYD.

A embarcação partiu do Porto Internacional de Logística de Xiaomo, em Shenzhen, na China, marcando o início de uma rota marítima direta entre os dois portos.

A nova rota oferece uma alternativa logística estratégica para as exportações chinesas aos Emirados Árabes Unidos e ao restante do Oriente Médio, reduzindo em três a cinco dias o tempo de transporte marítimo entre os dois países e diminuindo o risco de interrupções no envio de veículos e equipamentos de grande porte.

O carregamento com destino a Khorfakkan também estabeleceu um recorde no Porto de Xiaomo, na China, como o maior embarque de veículos já realizado de uma só vez pelo terminal.