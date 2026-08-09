GAZA, 9 de agosto de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos, formados por 75 caminhões com 663 toneladas de suprimentos, entraram na Faixa de Gaza nesta semana no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', como parte dos esforços contínuos do país para apoiar o povo palestino e atender às suas necessidades básicas diante da situação humanitária no território.

Os comboios transportavam alimentos e materiais para abrigos, contribuindo para atender às necessidades essenciais e reforçar a resposta humanitária na Faixa de Gaza.

A equipe da operação continua preparando os comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados Árabes Unidos, na cidade egípcia de Al-Arish, por meio de um sistema integrado que abrange o recebimento, a triagem, a preparação e o envio dos suprimentos. A estrutura ajuda a manter o fluxo de assistência humanitária para a Faixa de Gaza e garante que a ajuda chegue às pessoas que mais precisam.

Os comboios fazem parte dos esforços humanitários contínuos dos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação, que envia regularmente ajuda para aliviar o sofrimento do povo palestino e atender às necessidades humanitárias mais urgentes.

A Operação 'Chivalrous Knight 3' reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de manter seus esforços humanitários e de ajuda emergencial em apoio ao povo palestino, refletindo a longa tradição humanitária do país e seus valores de solidariedade e responsabilidade humanitária.