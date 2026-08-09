BOGOTÁ, 9 de agosto de 2026 (WAM) — Em nome do governo dos Emirados Árabes Unidos, a ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, participou da cerimônia de posse do presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella.

Al Hashimy transmitiu ao líder colombiano as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan. A ministra também transmitiu as felicitações dos líderes e os votos de contínuo progresso e prosperidade para a Colômbia.

Os Emirados Árabes Unidos e a Colômbia celebrarão em novembro de 2026 os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas. Os dois países reafirmaram o compromisso de aprofundar e ampliar a parceria, destacando que a data oferece uma oportunidade para relembrar cinco décadas de relações estreitas e respeito mútuo e, ao mesmo tempo, definir prioridades comuns para o futuro.

Os dois países destacaram a importância de ampliar a cooperação em áreas estratégicas, entre elas economia, investimentos e energia, além de outros setores de interesse comum, e de explorar novas oportunidades para fortalecer as relações bilaterais em benefício de suas populações.

Durante a cerimônia de posse, Al Hashimy reuniu-se com o presidente do Senado colombiano, Honorio Henríquez; o ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe Vélez; o ministro das Relações Exteriores, Omar Bula Escobar; e o ministro das Finanças, Miguel Gómez Martínez.

A ministra também manteve uma série de reuniões bilaterais com autoridades e ministros de países da América Latina, entre eles o ministro das Relações Exteriores do Peru, Alfonso Carlos Esteba Garcés; o ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Pablo Quirno; o ministro da Presidência da Bolívia, Fernando Aramayo; e o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Mario Lubetkin, além de outras autoridades.

As reuniões destacaram a ampliação das parcerias dos Emirados Árabes Unidos com a América Latina e a importância de manter o diálogo de alto nível para fortalecer a cooperação bilateral e regional.

As conversas abordaram a situação regional e internacional, além de oportunidades para ampliar a cooperação em comércio, investimentos e outros setores estratégicos que contribuam para um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável.

Al Hashimy reiterou que a América Latina é uma parceira estratégica e reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de promover parcerias sustentáveis baseadas no respeito mútuo, em prioridades compartilhadas e em objetivos comuns de desenvolvimento.