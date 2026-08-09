DUBAI, 9 de agosto de 2026 (WAM) — Mais de 100 autoridades federais participaram de uma oficina que marcou o lançamento do eixo estratégico do projeto de inteligência artificial agêntica dos Emirados Árabes Unidos, iniciativa nacional que pretende transformar, em dois anos, 50% das operações, dos serviços e das tarefas do governo em modelos baseados nesse tipo de tecnologia.

Organizado pelo Comitê Nacional do Projeto de Inteligência Artificial Agêntica, o eixo estratégico voltado ao governo busca incorporar recursos de IA às operações federais para aprimorar a formulação de políticas públicas, a análise de cenários futuros e a eficiência na tomada de decisões, no âmbito do Governo dos Emirados Árabes Unidos 4.0.

A iniciativa abrange sete pilares: estratégia e projetos; análise de cenários e inteligência estratégica; políticas; estruturas e governança; desempenho governamental; competitividade global; e inovação na administração pública.

Sob o princípio de que “o ser humano lidera, e a IA viabiliza”, a oficina definiu prioridades de cronograma, critérios para a classificação de tarefas e mecanismos para ampliar a integração entre os órgãos e eliminar a duplicação de operações.

A vice-ministra de Assuntos do Gabinete para Assuntos Estratégicos, Huda Al Hashimi, afirmou que a sessão marca o início da implementação dos modelos de IA destinados a reforçar a liderança global dos Emirados Árabes Unidos em uma administração pública preparada para o futuro.