ABU DHABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) — O grupo da Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX, na sigla em inglês) ampliou no primeiro semestre de 2026 a infraestrutura e o acesso ao mercado de capitais do emirado, avançando na construção de uma plataforma de investimentos mais abrangente e conectada aos mercados internacionais para empresas e investidores.

O desempenho da ADX no período refletiu a evolução do mercado de capitais de Abu Dhabi, impulsionada por melhorias de infraestrutura, lançamento de novos produtos, maior conexão com outros mercados e iniciativas destinadas a ampliar a participação de investidores em diferentes classes de ativos e regiões. As medidas reforçam o papel da bolsa no apoio à estratégia econômica de longo prazo de Abu Dhabi e sua posição como porta de entrada para o capital internacional.

Mesmo em um período de maior incerteza geopolítica na região, a ADX iniciou o primeiro semestre com uma estrutura operacional fortalecida. Entre as principais mudanças estiveram a atualização de sua plataforma central, a criação da AD Clear e da AD CSD como novas subsidiárias e a adoção de recursos de nuvem híbrida. Medidas como capacidade operacional 24 horas por dia, revisão dos limites dos mecanismos de interrupção automática das negociações e atualização das regras para vendas a descoberto ajudaram a manter o funcionamento do mercado e a segurança das liquidações.

A ADX manteve a estabilidade diante das turbulências, preservou o funcionamento ordenado das negociações e demonstrou capacidade de reação às condições regionais. O desempenho reflete a estrutura de sua infraestrutura e as medidas adotadas para aumentar a capacidade do mercado de absorver períodos de volatilidade e se recuperar com eficiência.

“Nosso foco continua sendo construir um mercado mais amplo, líquido e conectado internacionalmente, que apoie a posição de Abu Dhabi como uma economia aberta, de destaque e atrativa no cenário global. No primeiro semestre de 2026, continuamos ampliando o acesso ao mercado, fortalecendo a infraestrutura e introduzindo inovações e soluções para permitir que investidores locais e internacionais participem de forma mais eficiente e ágil. Os resultados refletem uma plataforma flexível, preparada para enfrentar períodos de instabilidade, crescer de forma sustentável e gerar valor no longo prazo”, afirmou o CEO do grupo ADX, Abdulla Salem Alnuaimi.

No fim de junho de 2026, a capitalização de mercado da ADX chegou a US$ 762,4 bilhões (2,8 trilhões de dirhams), enquanto o valor negociado somou US$ 46,6 bilhões (171 bilhões de dirhams).

O volume total negociado cresceu 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 50,3 bilhões de ações. A média diária aumentou 9%, para 423 milhões de ações.

As negociações somaram quase 3,3 milhões de operações, alta de 12% na comparação anual. A participação dos formadores de mercado no valor total negociado subiu 3 pontos percentuais, para 15%, contribuindo para ampliar a liquidez.

Os investidores institucionais responderam por 78% do valor total negociado. O saldo líquido de entradas chegou a US$ 381,2 milhões (1,4 bilhão de dirhams), aumento de 13,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Investidores internacionais representaram 48% das negociações, enquanto a participação de cidadãos dos Emirados Árabes Unidos cresceu 6 pontos percentuais, para 52%.

A ampliação da base de investidores também contribuiu para o desempenho. A ADX cadastrou mais de 30 mil novos investidores no primeiro semestre, aumento de 7,1% em um ano. Estrangeiros responderam por 77% dos novos registros. No período, os dividendos distribuídos aumentaram para US$ 13,6 bilhões (49,9 bilhões de dirhams).

A ADX também avançou na conexão com instituições internacionais desde o início do ano. O HSBC tornou-se o primeiro membro geral de compensação estrangeiro da bolsa, ao lado do First Abu Dhabi Bank (FAB). O Morgan Stanley passou a ser o primeiro participante internacional a operar remotamente no mercado. As medidas ampliaram o acesso à infraestrutura da bolsa e facilitaram a participação de instituições globais.

A bolsa ampliou ainda suas conexões internacionais com apresentações a investidores em Londres e Hong Kong, a assinatura de uma carta de intenções com a Borsa Italiana e a expansão da plataforma Tabadul. A rede também passou a integrar a Bolsa de Amã e recebeu a ADIB Securities, corretora do Abu Dhabi Islamic Bank, como o primeiro banco dos Emirados Árabes Unidos a participar da plataforma.

A ADX recebeu quatro novas listagens, entre elas dois fundos negociados em bolsa (ETFs) com dupla listagem na Bolsa de Nova York, ampliando as opções disponíveis aos investidores e o acesso a ativos internacionais por meio do mercado de Abu Dhabi. A bolsa também apoiou captações de recursos do Sharjah Islamic Bank e da Annan Investment Holding por meio de emissões com direito de preferência.

Para ampliar o acesso ao mercado de capitais de Abu Dhabi, a ADX firmou parceria com a FINTECH.TV para instalar o primeiro estúdio internacional de notícias financeiras dentro de uma bolsa de valores no Oriente Médio e no Norte da África.

Na área de inclusão financeira, a ADX lançou com o Wio Bank uma solução de empréstimos digitais garantidos por investimentos. A bolsa também criou, em parceria com a Zoud, Iniciativa Nacional de Bem-Estar e Sustentabilidade Financeira, um programa pioneiro voltado à educação sobre investimentos e à ampliação do conhecimento sobre o mercado.

A participação dos investidores também foi estimulada pela competição de negociação Al Ramz e pelos serviços gerenciados da ADX (AMS), cuja plataforma de negociação foi integrada por dois participantes do mercado.