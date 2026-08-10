ABU DHABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) — O Relatório Economic Graph dos Emirados Árabes Unidos 2026, elaborado pelo LinkedIn em parceria com o Ministério do Comércio Exterior, apontou que o país registrou em 2025 uma das maiores recuperações nas contratações após a pandemia entre os principais mercados globais. Dados preliminares de junho de 2026 indicam uma retomada do ritmo de crescimento após um período de volatilidade regional no início do ano.

Intitulado “Características do mercado de trabalho e a economia digital nos Emirados Árabes Unidos”, o relatório utiliza dados abrangentes do LinkedIn sobre a força de trabalho para fornecer informações que auxiliem autoridades na formulação de políticas econômicas e no aumento da competitividade do mercado de trabalho.

O estudo mostrou que, em 2025, os Emirados Árabes Unidos registraram uma das maiores recuperações nas contratações entre os principais mercados globais na comparação com os níveis anteriores à pandemia. O país também esteve entre o pequeno grupo de mercados que manteve, durante todo o ano, as contratações acima dos níveis de 2019. O desempenho reflete a resiliência do mercado de trabalho e a eficácia das políticas econômicas do país para manter o crescimento em um período de incerteza global.

Embora o início de 2026 tenha sido marcado por volatilidade nas contratações e nos fluxos de profissionais qualificados na região, os dados mais recentes do LinkedIn apontam sinais de recuperação nos Emirados Árabes Unidos em junho, com melhora tanto nas contratações quanto na entrada de profissionais no país. A tendência cria condições para que os Emirados avancem sobre os resultados de 2025 à medida que o mercado se estabiliza.

O ministro do Comércio Exterior e responsável pela Atração e Retenção de Talentos, Thani Al Zeyoudi, afirmou que talentos e competências são um pilar fundamental para aumentar a competitividade da economia nacional e consolidar a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro global de comércio, investimentos e inovação. "Os resultados deste relatório confirmam o sucesso das políticas econômicas do país na construção de um ambiente de negócios global capaz de atrair profissionais altamente qualificados, talentos e investimentos de qualidade, contribuindo para nosso objetivo nacional de construir uma economia mais competitiva e sustentável”, disse.

O ministro acrescentou que o governo dos Emirados Árabes Unidos desenvolveu uma estratégia integrada para atrair e reter os melhores talentos internacionais, com base na convicção de que o capital humano é o principal motor do crescimento econômico sustentável. "Continuaremos desenvolvendo esse sistema para preparar melhor nossa economia para o futuro, apoiar a inovação e consolidar os Emirados Árabes Unidos como centro global de talentos e da nova economia.”

O relatório aponta que vários setores contribuíram para o desempenho das contratações. O mercado imobiliário registrou o maior crescimento em relação aos níveis de 2019, enquanto educação, construção, saúde, serviços administrativos e de apoio e transporte e logística mantiveram contratações acima da média nacional.

Os serviços profissionais continuaram sendo o maior setor em número de integrantes do LinkedIn, com 14,5%, seguidos pela indústria, com 12%, e por hospedagem e hotelaria, com 9,2%.

Os Emirados Árabes Unidos mantiveram em 2025 uma posição de destaque como destino internacional de profissionais qualificados. O país ficou entre os líderes mundiais em saldo migratório de talentos — indicador que compara a entrada de profissionais qualificados com a saída deles. O resultado reflete a capacidade do país de atrair profissionais de diferentes setores, apoiada por políticas como programas de vistos de longa duração e um ambiente de negócios competitivo.

Em relação às competências profissionais, o relatório mostrou que os Emirados Árabes Unidos ocupam o primeiro lugar mundial em competências de fintech e o segundo na atração de profissionais de inteligência artificial em relação ao tamanho da população. O país aparece ainda em décimo lugar em competências empresariais e em 11º em competências pessoais e comportamentais. Tecnologia e mídia, serviços profissionais e indústria registraram os maiores níveis de presença de competências digitais, refletindo a preparação do país para as exigências de uma economia avançada e voltada para o futuro.

“Depois de um período de volatilidade na região no início deste ano, os dados mais recentes do LinkedIn apontam sinais expressivos de recuperação nos Emirados Árabes Unidos, tanto nas contratações quanto nos fluxos de profissionais. Esse resultado dá continuidade ao desempenho excepcional de 2025, quando o país registrou uma das maiores taxas de contratação pós-pandemia entre os principais mercados globais e reforçou sua posição como um dos principais destinos para talentos internacionais. No LinkedIn, temos orgulho da parceria com o Ministério do Comércio Exterior para fornecer dados atualizados sobre a força de trabalho que ajudem autoridades e empresas a responder às mudanças, investir em competências prioritárias e apoiar o crescimento econômico sustentável”, afirmou Ali Matar, diretor do LinkedIn para Oriente Médio e Norte da África e mercados emergentes da Europa, Oriente Médio e África.

O relatório também destacou a dimensão da economia digital dos Emirados Árabes Unidos. Por área de atuação, operações concentraram a maior parcela dos integrantes do LinkedIn no país, com 21,4%, seguidas por vendas, com 11%, e desenvolvimento de negócios, com 9,1%. A força de trabalho é predominantemente jovem: millennials e integrantes da geração Z representam a maioria dos trabalhadores em vários setores, especialmente hospedagem e hotelaria, varejo e saúde, o que amplia a capacidade do país de inovar e adotar novas tecnologias.

Na participação feminina, o relatório registrou avanço contínuo da presença de mulheres em cargos de liderança, de 18,8% em 2015 para 21,9% em 2025. A educação apresentou a maior participação feminina em posições de liderança, seguida pelos setores de saúde e entretenimento.

O Relatório Economic Graph dos Emirados Árabes Unidos 2026 é a sexta edição publicada desde o lançamento da Estratégia Nacional de Atração e Retenção de Talentos. A publicação dá continuidade à parceria entre o Ministério do Comércio Exterior e o LinkedIn para fornecer dados e indicadores que auxiliem na formulação de políticas públicas e reforcem a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro global de talentos e da economia digital.