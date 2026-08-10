ABU DHABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) — O Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos (CSC, na sigla em inglês) anunciou que os sistemas nacionais de cibersegurança detectaram e frustraram ataques cibernéticos avançados e coordenados contra os setores de aviação, energia e educação do país.

O conselho afirmou que as ameaças foram identificadas e contidas de forma imediata, antes que os invasores conseguissem atingir seus objetivos ou comprometer a continuidade de sistemas e serviços essenciais.

Os ataques empregaram diferentes métodos e técnicas, incluindo tentativas de invasão de sistemas e infraestruturas digitais, acesso indevido a contas e dados operacionais, campanhas direcionadas de phishing e tentativas de explorar usuários como porta de entrada para os ambientes atacados.

As equipes nacionais de cibersegurança detectaram e bloquearam as ações, rastrearam as rotas usadas nos ataques e os indícios associados às invasões e adotaram as medidas técnicas necessárias para neutralizar as ameaças e impedir sua propagação.