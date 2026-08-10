Líderes dos Emirados Árabes Unidos enviam condolências ao Laos pela morte do presidente da Assembleia Nacional

ABU DHABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao presidente do Laos, Thongloun Sisoulith, pela morte do presidente da Assembleia Nacional do país, Xaysomphone Phomvihane.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes de condolências a Thongloun Sisoulith.

Mohammed bin Rashid e Mansour bin Zayed também enviaram mensagens semelhantes de condolências ao primeiro-ministro do Laos, Sonexay Siphandone.