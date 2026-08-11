Ouro sobe ao maior nível em mais de dois meses

CAPITAIS, 11 de agosto de 2026 (WAM) — O ouro subiu pela terceira sessão consecutiva nesta terça-feira (11) e atingiu o maior nível em mais de dois meses, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação em busca de sinais sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos.

O ouro à vista avançou 1%, para US$ 4.432,74 por onça, às 2h17 GMT, alcançando o maior valor desde 5 de junho.

Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos subiram 1,7%, para US$ 4.492,60 por onça. Entre os demais metais, a prata à vista avançou 0,9%, para US$ 66,30 por onça; a platina subiu 0,7%, para US$ 1.765,26; e o paládio ganhou 0,8%, para US$ 1.394,00.