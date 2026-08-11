ADNOC Logistics & Services registra lucro líquido recorde de US$ 951 milhões no 2º trimestre

ABU DHABI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — A ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) divulgou nesta terça-feira (11) resultados recordes no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2026, acima das expectativas do mercado, impulsionados pelo forte desempenho dos serviços que apoiam o fornecimento de energia dos Emirados Árabes Unidos para outros países.

A receita da ADNOC L&S no segundo trimestre de 2026 chegou a US$ 2,58 bilhões (9,49 bilhões de dirhams), alta de 98% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda aumentou 176% na comparação anual, para US$ 1,10 bilhão (4,06 bilhões de dirhams), enquanto o lucro líquido avançou 303%, para US$ 951 milhões (3,49 bilhões de dirhams).

No primeiro semestre de 2026, a receita cresceu 46% em relação ao mesmo período de 2025, para US$ 3,66 bilhões (13,46 bilhões de dirhams). O Ebitda subiu 98%, para US$ 1,47 bilhão (5,41 bilhões de dirhams), com margem de 40%, aumento de 11 pontos percentuais, impulsionado pelo desempenho recorde do segmento de transporte marítimo. O lucro líquido avançou 179%, para US$ 1,17 bilhão (4,3 bilhões de dirhams).

A empresa também elevou pela terceira vez suas projeções para 2026, refletindo os fortes resultados obtidos com o apoio às operações do grupo ADNOC.

O modelo de negócios diversificado da ADNOC L&S, suas operações globais e as tarifas mais elevadas no mercado de transporte marítimo permitiram à companhia alcançar forte rentabilidade e geração de fluxo de caixa livre operacional no primeiro semestre de 2026. A empresa continua reforçando sua posição como parte essencial das operações globais do grupo ADNOC, oferecendo a escala, a confiabilidade e a flexibilidade necessárias para atender à crescente demanda internacional.

“Os fundamentos sólidos do mercado de transporte marítimo, nossa disciplina na execução e nossa capacidade de responder rapidamente às condições voláteis do mercado sustentaram resultados excepcionais, forte geração de caixa e um desempenho recorde no primeiro semestre de 2026. Os investimentos em nossa frota permitirão acelerar a expansão global e o crescimento transformador da ADNOC L&S, ao mesmo tempo que criamos valor de longo prazo para nossos acionistas”, afirmou o CEO da ADNOC L&S, capitão Abdulkareem Al Masabi.

As aquisições de embarcações e os compromissos com novas construções assumidos desde o início do ano somam aproximadamente US$ 2,3 bilhões. A ADNOC L&S executa um amplo programa de expansão da frota como parte de compromissos de investimento de US$ 5,7 bilhões, ampliando sua capacidade de atender às novas necessidades do grupo ADNOC e, ao mesmo tempo, aumentando seu potencial de geração de receita no futuro.

A companhia elevou pela terceira vez suas projeções de resultados para todo o ano de 2026, refletindo a continuidade do forte desempenho. A melhora das perspectivas é sustentada pelo apoio às operações do grupo ADNOC e pelas condições favoráveis do mercado de transporte marítimo, embora as estimativas mantenham premissas prudentes para as tarifas no restante do ano. As projeções para o segmento de contratação offshore continuam conservadoras, considerando que os volumes de movimentação de materiais permaneçam acima dos mínimos previstos em contrato e que a utilização das barcaças autoelevatórias continue afetada pela incerteza regional.

A ADNOC L&S mantém a execução de seu programa estratégico de expansão e modernização da frota. O “Arada”, quinto novo navio transportador de gás natural liquefeito construído pelo estaleiro Jiangnan, na China, passou a integrar a frota em março de 2026, seguido pelo navio-irmão “Al Taweelah”, em abril.

Durante o Make it in the Emirates 2026, em maio, a ADNOC L&S assinou um acordo estratégico com a Emirates Global Aluminium (EGA) para avaliar oportunidades de fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos em toda a cadeia de valor do alumínio.

O acordo amplia a relação já existente entre as empresas e busca aumentar a cooperação em logística, incluindo transporte, gestão de frota e infraestrutura. O documento também prevê a possibilidade de criação de uma joint venture voltada a ativos logísticos, serviços de transporte e soluções integradas de cadeia de suprimentos, em apoio ao crescimento industrial e aos objetivos de expansão da indústria de transformação dos Emirados Árabes Unidos.

Como parte de sua transformação digital, a ADNOC L&S vem incorporando tecnologias baseadas em inteligência artificial às operações para aumentar a eficiência, reforçar a segurança e melhorar o desempenho operacional.

No Make it in the Emirates, a empresa apresentou algumas de suas principais inovações, entre elas o Sistema Integrado de Gestão Logística (ILMS, na sigla em inglês), que apoia o planejamento e a tomada de decisões em operações offshore, e o “SeaOwl”, primeira embarcação de desembarque operada remotamente dos Emirados Árabes Unidos.

A ADNOC L&S elevou suas projeções financeiras para 2026 em receita, Ebitda e lucro líquido, incorporando a continuidade do forte desempenho do segmento de transporte marítimo.

A empresa também atualizou o mercado sobre a manutenção dos bons resultados dessa área. As novas projeções pressupõem que as condições favoráveis do transporte marítimo continuem, embora os resultados do ano dependam fortemente da situação regional.

O segmento de contratação offshore foi beneficiado pela melhora gradual nos volumes de movimentação de materiais da Plataforma Integrada de Serviços Logísticos (ILSP). As projeções consideram novos avanços nesses volumes e mantêm as premissas anteriores para a frota de barcaças autoelevatórias. A política de dividendos permanece inalterada e alinhada ao modelo de alocação de capital da companhia.

A empresa mantém capacidade financeira significativa para investimentos além dos projetos já anunciados. O conselho aprovou um dividendo intermediário em dinheiro de US$ 85,3 milhões (313,3 milhões de dirhams) referente ao segundo trimestre de 2026, a ser distribuído de acordo com as participações acionárias registradas na data-base de 20 de agosto de 2026.

A distribuição do dividendo intermediário está alinhada à política da empresa, que prevê aumento anual progressivo de pelo menos 5% no dividendo por ação no médio prazo.