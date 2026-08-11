Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Chade pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Chade pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente do Chade, Mahamat Idriss Déby Itno, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes a Mahamat Idriss Déby Itno e ao primeiro-ministro, Allamaye Halina, pela ocasião.