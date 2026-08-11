Julius Johansen conquista segunda vitória na Volta a Portugal

LISBOA, 11 de agosto de 2026 (WAM) — Julius Johansen, da UAE Team Emirates-XRG, venceu a 5ª etapa da Volta a Portugal nesta segunda-feira (10) e conquistou sua segunda vitória na competição, depois de ter vencido o prólogo.
O dinamarquês soma agora cinco vitórias como profissional, todas em 2026 e em provas individuais contra o relógio. A vitória desta segunda veio na maior distância enfrentada por Johansen nesse tipo de prova até agora. A 5ª etapa teve percurso de 17,4 km, e o ciclista cruzou a linha de chegada 30 segundos à frente do segundo colocado.
A UAE Team Emirates-XRG também colocou Luca Giaimi e Adrià Pericas entre os dez primeiros da etapa. Giaimi terminou em quinto lugar, enquanto Pericas ficou em décimo e subiu quatro posições na classificação geral, para o quarto lugar.
Pericas também manteve a camisa branca de melhor jovem da Volta a Portugal.
Alexis Guerin, da Anicolor/Campicarn, lidera a classificação geral, com tempo acumulado de 16h39min31s. Seu companheiro de equipe Artem Nych está em segundo lugar, a 1min12s, enquanto Antunes ocupa a terceira posição, a 1min52s. Pericas aparece em quarto, a 2min26s do líder.