Emirados Árabes Unidos fortalecem protagonismo juvenil em níveis nacional, árabe e global

ABU DHABI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos ampliam iniciativas voltadas à participação e à capacitação de jovens nas áreas de sustentabilidade, tecnologia e desenvolvimento internacional às vésperas do Dia Internacional da Juventude, celebrado nesta quarta-feira (12).

A Autoridade Federal da Juventude, ao lado do Conselho da Juventude dos Emirados e de conselhos juvenis locais e institucionais, desempenha papel central na criação de canais para que os jovens expressem ideias e aspirações e participem do desenvolvimento de iniciativas e soluções voltadas à sociedade e ao processo de desenvolvimento do país.

Em 2025, foi formada a 7ª composição do Conselho da Juventude de Abu Dhabi, para o período de 2025 a 2028. Em 2026, a Autoridade Federal da Juventude lançou o “Programa Nacional de Preparação – Ghatareef”, destinado a oferecer a estudantes emiradenses que concluem o ensino médio conhecimentos e habilidades voltados para o futuro, além de valores que os preparem para a vida familiar, acadêmica e profissional.

No setor de energia limpa, o programa “Embaixadores da Sustentabilidade”, parte da iniciativa “Youth 4 Sustainability”, da Masdar, recebeu quase 600 inscrições para a edição de 2026. Cinquenta jovens de dez nacionalidades foram selecionados, sendo 76% emiradenses, para receber formação em energia renovável, economia circular, agricultura sustentável, competências digitais e programação.

Desde a criação do Centro da Juventude Árabe, em 2017, os Emirados Árabes Unidos se consolidaram como uma plataforma regional para o desenvolvimento das capacidades dos jovens por meio de iniciativas como o “Hackathon da Juventude Árabe”, o “Mercado de Startups da Juventude Árabe”, o “Soluções para a Juventude” e o “Programa de Jovens Líderes Diplomáticos Árabes”, além do lançamento, em 2018, da plataforma “Oportunidades para a Juventude Árabe”.

Em 2026, o Centro da Juventude Árabe e a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos assinaram um memorando de entendimento para apoiar jovens árabes nas áreas de ciências espaciais e tecnologia avançada. O acordo coincidiu com o lançamento da primeira edição do “Hackathon Espacial da Juventude Árabe”.

Em janeiro de 2026, a Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan inaugurou no Senegal o Instituto Xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan de Educação Profissional, com capacidade para cerca de 1.000 estudantes. A instituição oferece diferentes áreas de formação destinadas a preparar jovens profissionais para atender às necessidades do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Em fevereiro de 2026, a Escola Digital e a Fundação Sawiris para o Desenvolvimento Social, com apoio das Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum, lançaram o “Jusur Al Foras” — “Pontes de Oportunidades”, em tradução do árabe — para capacitar 100 mil jovens e conectar pelo menos 10 mil deles a oportunidades de emprego, ajudando a reduzir a distância entre a aquisição de competências e a entrada no mercado de trabalho.

Essa frente foi ampliada em julho do mesmo ano com uma iniciativa de apoio à educação digital destinada a mais de 500 mil beneficiários na Mauritânia, Nigéria, Lesoto, Zâmbia, Namíbia e Angola. O projeto prevê a criação de 100 espaços de aprendizagem digital, a capacitação de professores e jovens e a implementação de programas educacionais em sete idiomas.

Na área de políticas globais, o Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco incorporou formalmente, em abril, a iniciativa “Youth4Water”, sediada nos Emirados Árabes Unidos. Liderado pela Universidade Khalifa de Ciência e Tecnologia, o projeto administrará até 2029 centros regionais na África, Ásia, Europa, América Latina, Oriente Médio e em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.

Separadamente, a União Geral das Mulheres lançou a “Iniciativa Fatima bint Mubarak para Liderança Digital de Mulheres Africanas” durante sua participação no “Fórum do Conhecimento da Juventude”, em Genebra, na Suíça, em julho.