Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixadora do Sri Lanka

AJMAN, 11 de agosto de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu a embaixadora do Sri Lanka nos Emirados Árabes Unidos, Arusha Cooray.

Ammar deu as boas-vindas à embaixadora e desejou sucesso no exercício de suas funções.

O encontro abordou as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e o Sri Lanka e formas de fortalecê-las em benefício dos dois países e de ampliar a cooperação em diferentes áreas.

A embaixadora do Sri Lanka agradeceu ao xeique Ammar pela recepção e pela hospitalidade. Elogiou ainda o desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos em geral e do emirado de Ajman em particular.