Autoridade Federal de Regulação Nuclear destaca avanços em segurança nuclear em relatório de 2025

ABU DHABI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — A Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR, na sigla em inglês) publicou seu Relatório Anual de 2025, no qual destaca atividades regulatórias e avanços nas áreas de segurança nuclear, proteção física nuclear, segurança radiológica, não proliferação e cooperação nacional e internacional ao longo do ano.

O relatório também apresenta projetos de transformação lançados pela FANR em apoio à visão “We the UAE 2031”, com o objetivo de aumentar a eficiência regulatória, aprimorar o desempenho institucional e apoiar o uso pacífico da energia nuclear.

Entre as iniciativas está o lançamento do Sistema Unificado de Importação e Exportação, plataforma digital criada para simplificar os procedimentos de importação e exportação de materiais nucleares e radiológicos sem comprometer a fiscalização regulatória.

A FANR também lançou o Prêmio de Excelência Nuclear e Radiológica para reconhecer pessoas e organizações que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento do setor nuclear e radiológico dos Emirados Árabes Unidos.

Na área de segurança nuclear, a autoridade realizou 36 inspeções na usina nuclear de Barakah ao longo do ano para verificar o cumprimento, pelo operador, dos mais elevados padrões de segurança, proteção física e não proliferação, de acordo com as exigências regulatórias da FANR.

A entidade também realizou mais de 800 inspeções em instalações médicas, industriais e outras unidades licenciadas para garantir o manuseio, o uso e o transporte seguros de materiais radioativos, proteger a população e o meio ambiente e verificar que todos os materiais nucleares nos Emirados Árabes Unidos continuem sendo utilizados exclusivamente para fins pacíficos.

Como parte de sua atribuição de reforçar a capacidade nacional de preparação e resposta a emergências, a FANR realizou e participou de 15 exercícios e simulações nacionais e internacionais, em estreita cooperação com entidades do país e parceiros internacionais, entre eles a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Em 2025, a FANR sediou o 8º Simpósio Internacional sobre o Sistema de Proteção Radiológica, que reuniu mais de 600 especialistas internacionais para discutir os avanços mais recentes na área, incluindo aplicações médicas avançadas, inteligência artificial e proteção ambiental.

A autoridade também continuou fortalecendo seu programa de pesquisa e desenvolvimento ao participar de dez projetos nacionais e internacionais com importantes organizações, entre elas a Agência Internacional de Energia Atômica e a Agência de Energia Nuclear (NEA).

Os projetos se concentraram no aprimoramento da segurança de reatores nucleares e na análise do uso de tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial e fatores humanos, para aperfeiçoar as práticas regulatórias e contribuir para o futuro da regulação nuclear.

O relatório reflete o compromisso contínuo da FANR com a proteção da população, dos trabalhadores e do meio ambiente, ao mesmo tempo que apoia o uso seguro, protegido e pacífico da energia nuclear e de materiais radioativos nos Emirados Árabes Unidos.