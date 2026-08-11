Autoridade Federal de Regulação Nuclear destaca avanços em segurança nuclear em relatório de 2025

Autoridade Federal de Regulação Nuclear destaca avanços em segurança nuclear em relatório de 2025

ABU DHABI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — A Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR, na sigla em inglês) publicou seu Relatório Anual de 2025, no qual destaca atividades regulatórias e avanços nas áreas de segurança nuclear, proteção física nuclear, segurança radiológica, não proliferação e cooperação nacional e internacional ao longo do ano.

O relatório também apresenta projetos de transformação lançados pela FANR em apoio à visão “We the UAE 2031”, com o objetivo de aumentar a eficiência regulatória, aprimorar o desempenho institucional e apoiar o uso pacífico da energia nuclear.

Entre as iniciativas está o lançamento do Sistema Unificado de Importação e Exportação, plataforma digital criada para simplificar os procedimentos de importação e exportação de materiais nucleares e radiológicos sem comprometer a fiscalização regulatória.

A FANR também lançou o Prêmio de Excelência Nuclear e Radiológica para reconhecer pessoas e organizações que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento do setor nuclear e radiológico dos Emirados Árabes Unidos.

Na área de segurança nuclear, a autoridade realizou 36 inspeções na usina nuclear de Barakah ao longo do ano para verificar o cumprimento, pelo operador, dos mais elevados padrões de segurança, proteção física e não proliferação, de acordo com as exigências regulatórias da FANR.

A entidade também realizou mais de 800 inspeções em instalações médicas, industriais e outras unidades licenciadas para garantir o manuseio, o uso e o transporte seguros de materiais radioativos, proteger a população e o meio ambiente e verificar que todos os materiais nucleares nos Emirados Árabes Unidos continuem sendo utilizados exclusivamente para fins pacíficos.

Como parte de sua atribuição de reforçar a capacidade nacional de preparação e resposta a emergências, a FANR realizou e participou de 15 exercícios e simulações nacionais e internacionais, em estreita cooperação com entidades do país e parceiros internacionais, entre eles a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Em 2025, a FANR sediou o 8º Simpósio Internacional sobre o Sistema de Proteção Radiológica, que reuniu mais de 600 especialistas internacionais para discutir os avanços mais recentes na área, incluindo aplicações médicas avançadas, inteligência artificial e proteção ambiental.

A autoridade também continuou fortalecendo seu programa de pesquisa e desenvolvimento ao participar de dez projetos nacionais e internacionais com importantes organizações, entre elas a Agência Internacional de Energia Atômica e a Agência de Energia Nuclear (NEA).

Os projetos se concentraram no aprimoramento da segurança de reatores nucleares e na análise do uso de tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial e fatores humanos, para aperfeiçoar as práticas regulatórias e contribuir para o futuro da regulação nuclear.

O relatório reflete o compromisso contínuo da FANR com a proteção da população, dos trabalhadores e do meio ambiente, ao mesmo tempo que apoia o uso seguro, protegido e pacífico da energia nuclear e de materiais radioativos nos Emirados Árabes Unidos.