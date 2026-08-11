Escritório de Mídia do Governo de Ajman promove oficina sobre política de comunicação governamental

Escritório de Mídia do Governo de Ajman promove oficina sobre política de comunicação governamental

AJMAN, 11 de agosto de 2026 (WAM) — O Escritório de Mídia do Governo de Ajman promoveu uma oficina de apresentação da Política de Mídia Governamental e dos guias de comunicação aprovados, com a participação de representantes de órgãos governamentais e entidades locais do emirado.

A iniciativa buscou ampliar o conhecimento sobre as normas e os critérios que orientam as atividades de mídia e a comunicação governamental em Ajman.

A oficina faz parte dos esforços do escritório para colocar em prática a Política de Mídia Governamental e estabelecer procedimentos comuns entre os órgãos públicos do emirado. A medida busca melhorar a integração e a coordenação entre as instituições e contribuir para uma comunicação governamental mais eficiente e profissional, capaz de refletir a identidade, as realizações e as prioridades futuras de Ajman.

Realizado no Edifício dos Departamentos Governamentais de Ajman, o encontro apresentou os principais pontos da política e seu papel na padronização da comunicação oficial, na maior coerência das mensagens do governo e no fortalecimento do profissionalismo, da transparência e da credibilidade na relação com a imprensa e o público.

A oficina também abordou seis guias elaborados pelo Escritório de Mídia para servir de referência comum aos órgãos governamentais em diferentes áreas: Guia de Conteúdo de Mídia, Guia de Relações com a Imprensa, Guia do Porta-Voz Oficial, Guia de Plataformas de Mídia Digital, Guia de Gestão de Comunicação em Crises e Guia de Monitoramento e Análise de Mídia.

O encontro destacou a importância da aplicação desses documentos para aperfeiçoar as práticas de comunicação governamental, organizar a produção e a publicação de conteúdo, tornar mais eficiente a relação com a imprensa, preparar os órgãos para a gestão de crises de comunicação, aprimorar o trabalho de porta-vozes oficiais e equipes de comunicação institucional e utilizar ferramentas de monitoramento e análise para apoiar a tomada de decisões e a elaboração das mensagens oficiais.