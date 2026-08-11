Escritório de Mídia do Governo de Ajman promove oficina sobre política de comunicação governamental

AJMAN, 11 de agosto de 2026 (WAM) — O Escritório de Mídia do Governo de Ajman promoveu uma oficina de apresentação da Política de Mídia Governamental e dos guias de comunicação aprovados, com a participação de representantes de órgãos governamentais e entidades locais do emirado.

A iniciativa buscou ampliar o conhecimento sobre as normas e os critérios que orientam as atividades de mídia e a comunicação governamental em Ajman.

A oficina faz parte dos esforços do escritório para colocar em prática a Política de Mídia Governamental e estabelecer procedimentos comuns entre os órgãos públicos do emirado. A medida busca melhorar a integração e a coordenação entre as instituições e contribuir para uma comunicação governamental mais eficiente e profissional, capaz de refletir a identidade, as realizações e as prioridades futuras de Ajman.

Realizado no Edifício dos Departamentos Governamentais de Ajman, o encontro apresentou os principais pontos da política e seu papel na padronização da comunicação oficial, na maior coerência das mensagens do governo e no fortalecimento do profissionalismo, da transparência e da credibilidade na relação com a imprensa e o público.

A oficina também abordou seis guias elaborados pelo Escritório de Mídia para servir de referência comum aos órgãos governamentais em diferentes áreas: Guia de Conteúdo de Mídia, Guia de Relações com a Imprensa, Guia do Porta-Voz Oficial, Guia de Plataformas de Mídia Digital, Guia de Gestão de Comunicação em Crises e Guia de Monitoramento e Análise de Mídia.

O encontro destacou a importância da aplicação desses documentos para aperfeiçoar as práticas de comunicação governamental, organizar a produção e a publicação de conteúdo, tornar mais eficiente a relação com a imprensa, preparar os órgãos para a gestão de crises de comunicação, aprimorar o trabalho de porta-vozes oficiais e equipes de comunicação institucional e utilizar ferramentas de monitoramento e análise para apoiar a tomada de decisões e a elaboração das mensagens oficiais.