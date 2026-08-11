Dubai define 28 de agosto como feriado pelo nascimento do profeta Maomé

DUBAI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — O Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai (DGHR, na sigla em inglês) anunciou que os departamentos, autoridades e instituições do governo do emirado terão feriado pelo nascimento do profeta Maomé na sexta-feira (28). O expediente oficial será retomado na segunda-feira (31/08).

O DGHR informou que a medida não se aplica aos funcionários de autoridades, departamentos e instituições que trabalham em regime de turnos ou exercem funções de atendimento ao público ou de operação de instalações de serviços públicos. Cada órgão definirá o horário de trabalho dessas categorias de acordo com suas necessidades operacionais, de modo a garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos durante o feriado.

Por ocasião da data, o Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai enviou felicitações à liderança dos Emirados Árabes Unidos, à população do país e aos residentes. A instituição também desejou a todos prosperidade e bem-estar e aos Emirados Árabes Unidos segurança, estabilidade e prosperidade duradouras.