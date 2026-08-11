Dubai define 28 de agosto como feriado pelo nascimento do profeta Maomé

Dubai define 28 de agosto como feriado pelo nascimento do profeta Maomé

DUBAI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — O Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai (DGHR, na sigla em inglês) anunciou que os departamentos, autoridades e instituições do governo do emirado terão feriado pelo nascimento do profeta Maomé na sexta-feira (28). O expediente oficial será retomado na segunda-feira (31/08).

O DGHR informou que a medida não se aplica aos funcionários de autoridades, departamentos e instituições que trabalham em regime de turnos ou exercem funções de atendimento ao público ou de operação de instalações de serviços públicos. Cada órgão definirá o horário de trabalho dessas categorias de acordo com suas necessidades operacionais, de modo a garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos durante o feriado.

Por ocasião da data, o Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai enviou felicitações à liderança dos Emirados Árabes Unidos, à população do país e aos residentes. A instituição também desejou a todos prosperidade e bem-estar e aos Emirados Árabes Unidos segurança, estabilidade e prosperidade duradouras.