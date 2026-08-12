Sharjah Charity International realiza mais de 4.300 cirurgias oftalmológicas no exterior por US$ 599 mil

SHARJAH, 11 de agosto de 2026 (WAM) — A Sharjah Charity International (SCI, na sigla em inglês) realizou 4.309 cirurgias oftalmológicas, a um custo total de US$ 599 mil (2,2 milhões de dirhams), em 27 campanhas médicas especializadas promovidas no primeiro semestre deste ano em vários países atendidos pelos programas de ajuda externa da entidade.

O vice-presidente do Conselho de Administração, Mohammed Rashid bin Bayat, afirmou que as campanhas fazem parte de programas médicos direcionados a pacientes de comunidades em situação de maior vulnerabilidade.

Bin Bayat explicou que os procedimentos incluíram cirurgias de catarata, glaucoma, córnea e pterígio, além de outros tratamentos definidos de acordo com os casos avaliados pelas equipes médicas.

O dirigente destacou que a deficiência visual representa um grande obstáculo à educação, ao trabalho e às atividades cotidianas, especialmente para pacientes que precisam de cirurgia e cujas famílias não têm condições de arcar com os custos do tratamento.

A assistência médica direcionada às pessoas que mais precisam melhora as condições de saúde dos beneficiários e contribui para que recuperem a visão e a autonomia, acrescentou Bin Bayat. Segundo ele, os programas de saúde continuam sendo um dos principais pilares da estratégia de ajuda internacional da SCI.

Bin Bayat afirmou ainda que as campanhas contam com a participação de equipes médicas voluntárias dos Emirados Árabes Unidos e de outros países do Golfo e pediu aos doadores que continuem apoiando os esforços da SCI para oferecer atendimento médico a pacientes que necessitam de tratamento.